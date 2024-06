Frischer Wind im Kraftraum: Dieser Italiener macht die HCD-Spieler fit für die kommende Saison

Gian-Andrin Meiler ist seit August 2023 Praktikant in der Redaktion von TV Südostschweiz. In seiner Freizeit treibt er gerne viel Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er in der «Lidl Unihockey Prime League» bei Chur Unihockey engagiert ist aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos