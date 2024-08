Freier Eintritt für alle: Der HCD läutet die Saison ein

Der kommende Samstag steht in Davos ganz im Zeichen des Eishockeys und des HCD. Um sich selbst und seine Fans auf den Saisonstart einzustimmen, hat sich der Rekordmeister ein vielfältiges Programm für die gesamte Familie einfallen lassen. Die sportlichen Höhepunkte sind die Testspiele der Frauen und Männer. Zuerst sind ab 12 Uhr die HCD Ladies an der Reihe. Sie messen sich in einem Testspiel mit dem italienischen Meister, dem EV Bozen Eagles. Danach gehört das Eis den Männern. Um 15 Uhr beginnt das Testspiel des HCD gegen die SCL Tigers.