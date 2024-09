Erster Saisonsieg: Der HCD schlägt Genf 3:2 nach Verlängerung

Zu Beginn des zweiten Drittels haben die Davoser mehr Torchancen als Genf. Erst versucht es Enzo Corvi (22.) vor dem Genfer Tor, dann (25.) haben Andres Ambüehl und Matej Stransky insgesamt drei Chancen: Ambühls erster Schuss ist zu zentral, sein weiter dient Stransky als Abpraller. Doch der Tscheche trifft nur den Pfosten. Dann geht es schnell: Kaum eine Minute später gleicht Servette zum 1:1 aus. Und auch das nächste Tor gehört den Genfern. Fünf Minuten vor Ablauf des Drittels führt der Gast aus Genf 2:1. Ab dann wird das Spiel etwas ruppiger: Zadina prallt in einen Genfer und Nico Gross wird an der Bande gecheckt. Strafen gibt es für diese beiden Szenen jedoch keine.

Ins letzte Drittel startet der HCD dennoch mit einem Feldspieler mehr. Kurz vor der Pause muss Tim Berni wegen eines Beinstellens auf die Strafbank. Nutzen konnten die Davoser das Überzahlspiel jedoch nicht. Während rund zehn Minuten geht es dann wieder hin und her. Die Teams drücken sich gegenseitig an die Bande raus, sodass kaum Torchancen entstehen. Doch die Davoser bleiben dran und so kommt Zadina (52.) zu einer 1-gegen-1-Situation mit Mayer. Der tschechische Neuzugang erwischt den Goalie auf der linken Seite und schiesst so das 2:2. In den verbleibenden Minuten der regulären Spielzeit deckten die Davoser den Genfer Torhüter mit Toren zu. Doch rund eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit setzten sich die Genfer im Davoser Drittel fest, sodass die Partie in die Verlängerung musste.

Dort entscheidet der HCD nach wenigen Sekunden das Spiel für sich. Julius Honka trifft zum 3:2 und sorgt zu Hause für den ersten Saisonsieg.