Er war zuletzt Schiedsrichterchef: Dieser Bündner wird neuer Geschäftsführer von Ambri-Piotta

Er hat im Eishockey schon fast alles gesehen. Als Spieler bestritt Andreas Fischer zwischen 1986 und 1996 über 350 Spiele in der National League, lief dabei für Bern, Fribourg-Gottéron, Ambri-Piotta und Zug auf. Seine Karriere liess der Offensivspieler danach beim EHC Chur ausklingen, wo er später als Sportchef und kurzzeitig auch als Interimstrainer amtete. Danach war der in Chur wohnhafte Fischer während mehreren Jahren als Head-Schiedsrichter in der NLA, der NLB sowie der 1. Liga tätig. Ehe er im Oktober 2017 seine Stelle als Officiating Manager beim Schweizer Eishockeyverband antrat. Ein Jahr später übernahm er den Job als Schiedsrichterchef im Verband.