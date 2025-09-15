Er unterschreibt gleich für sechs Jahre: HCD landet nächsten Transfercoup
Dominik Egli kehrt im kommenden Sommer zum HC Davos zurück. Der Verteidiger unterschreibt einen langfristigen Vertrag über sechs Jahre. Damit bastelt der HCD weiter an seinem Kader für die Zukunft.
15.09.25 - 11:02 Uhr
