Er unterschreibt gleich für sechs Jahre: HCD landet nächsten Transfercoup

Dominik Egli kehrt im kommenden Sommer zum HC Davos zurück. Der Verteidiger unterschreibt einen langfristigen Vertrag über sechs Jahre. Damit bastelt der HCD weiter an seinem Kader für die Zukunft.

15.09.25 - 11:02 Uhr
Regionalsport
Zurück in blau-gelb: Dominik Egli läuft ab dem kommenden Sommer wieder für den HCD auf.
Zurück in blau-gelb: Dominik Egli läuft ab dem kommenden Sommer wieder für den HCD auf.
Bild: Jürgen Staiger / Keystone
