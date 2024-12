Ein Tag mit einem NHL-Team: Ein 15-jähriger Churer lebt seinen Traum

Unvergessliche Reise für Churer Duo

Das Vater-Sohn-Duo reist nach Philadelphia und darf dort das gesamte Team treffen. Und noch mehr. Er trifft einzelne Spieler, spricht mit ihnen und darf in der Garderobe der Mannschaft das Lineup für das Spiel am Abend vorlesen. Als sein Sohn auch die etwas schwierigeren Namen korrekt ausspricht, sieht Riccardo Schmid mit Stolz zu. «Der Trainer hat mich in die Garderobe geholt und dann war ich gar nicht mehr nervös, weil ich in meinem eigenen Tunnel war», so der 15-Jährige.