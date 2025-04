Ein Schwede und ein Kanadier: Das sind die neuen Assistenztrainer beim HC Davos

Klas Östman war in den letzten vier Jahren Cheftrainer bei Linköping HC in der höchsten schwedischen Liga. Zuvor arbeitete er während zwei Saisons gemeinsam mit Josh Holden als Assistent unter Cheftrainer Dan Tangnes beim EV Zug. Der Schwede bringt über 20 Jahre Erfahrung als Trainer mit. Beim HCD wird er künftig für die Defensive zuständig sein und versuchen, dem Spiel der Davoser noch mehr Stabilität in der Verteidigung zu verleihen.