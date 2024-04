Dritte Niederlage in Serie: Niederreiter und Co. droht das Saisonende

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets können nicht mehr gewinnen. Auswärts verlieren die Jets Spiel 4 der Play-off-Serie gegen Colorado mit 1:5. Das NHL-Team mit dem Churer Stürmer liegt nun in der Best-of-7-Serie der Playoff-Achtelfinals 1:3 im Rückstand.

Bei der dritten Niederlage trumpft Colorado-Stürmer Valeri Nikushin Nichushkin ganz gross auf. Der Russe trifft total drei Mal, immer im Powerplay. Niederreiter steht knapp eine Viertelstunde auf dem Eis, am Ende steht eine Minus-1-Bilanz. Der Bündner muss in den Play-offs weiter auf seinen ersten Treffer warten. Bitter: Die letzten acht Qualifikationspartien gewannen die Jets ausnahmslos. Auch zum Start in die Serie gegen Colorado gabs für die Jets einen Heimsieg.

Ein Ausscheiden der Jets wären gute Nachrichten für das Schweizer Nationalteam. In der Vergangenheit reiste Niederreiter jeweils stets an die WM.