Dieser HCD wird immer unheimlicher - und das Geburtstagskind erlebt einen kuriosen Abend

Die Fans sind heiss aufs Derby! Zumindest auf den Rängen ist schon vor dem ersten Bully mächtig was los. Bloss: Die gute Stimmung steckt die beiden Teams nicht wirklich an. Die Partie ist in der Anfangsphase zwar animiert. Grosse Torchancen in den ersten 20 Minuten sind aber Fehlanzeige. Auch ein Powerplay hilft dem HCD nicht wirklich weiter. Kurz nach dem Überzahlspiel hat Geburtstagskind Tambellini die gefährlichste Aktion des ersten Drittels, er scheitert aber am Beinschoner von Punnenovs.

Viel Leerlauf im ersten Abschnitt. Und dann beginnt Drittel Nummer 2 mit einem Paukenschlag. Was ist passiert? Pechvogel Tambellini schiesst, die Scheibe wird so abgelenkt, dass Punnenovs unglücklich abprallen lassen muss – Ryfors schiebt ein. Das Tor tut dem HCD sichtlich gut. Kessler scheitert bei seiner Doppelchance erst an seiner Präzision. Und dann an Punnenovs. Auf der anderen Seite wirds heiss, als Stransky nach einem hohen Stock für vier Minuten in die Kühlbox muss. Auch dank Hollenstein bleibts beim 1:0.

Hollenstein ist auch nach rund zehn Minuten im Schlussabschnitt gefordert, wieder spielt der HCD in Unterzahl. Beim Ablenker von Wetter ist der HCD-Schlussmann aber hellwach. Und dann, als die Lakers immer mehr auf den Ausgleich drücken, trifft Stransky zum 2:0. Der Weltmeister steht nach dem Distanzschuss von Andersson optimal für den Abpraller. A propos Stransky: Der macht mit dem 3:0 ins leere Tor den Deckel drauf. Und sichert Davos den siebten Sieg in den letzten acht Spielen.