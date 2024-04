Die Entscheidung ist gefallen: HCD-Legende hat einen neuen Vertrag bekommen

HCD-Sportchef Jan Alston wird in der Medienmitteilung des Klubs zu den beiden Vertragsverlängerungen so zitiert: «Mit dem Routinier Marc Wieser und dem noch jungen Julian Parrée ergänzen wir unser Kader optimal und stützen es breiter ab. Was wir an Marc Wieser haben, wissen wir. Er hat uns in der letzten Saison erneut gezeigt, dass er vielseitig einsetzbar ist.» Julian Parrée hingegen stehe ganz am Anfang seiner Profikarriere. «Er wird in den nächsten Monaten im Kraftraum und auf dem Eis hart arbeiten, um sich fürs Line-up beim Saisonstart aufzudrängen.»