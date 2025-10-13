Die beiden Tore im Video: Dem EHC Arosa gelingt eine Finte und ein Abstauber
Die Verteidigung des EHC Arosa sieht gegen die GCK Lions einmal mehr nicht so gut aus. 2:6 ist das Schlussresultat. Trotzdem lässt sich das erste Aroser Tor sehen.
13.10.25 - 14:00 Uhr
Regionalsport
