Der Weltmeister vom HCD zieht ab: So schön trifft Stransky im Testspiel gegen Ambri

Beim Ligakonkurrenten Ambri-Piotta bestritt der HC Davos am Dienstagabend sein siebtes von neun Testspielen im Hinblick auf den Saisonstart in der National League am 17. September. Dabei resultierte der fünfte Sieg, ein 5:1.

Bis zur zweiten Pause war das Geschehen im Tessin ausgeglichen. Der HCD führte zu diesem Zeitpunkt dank den Toren von Valentin Nussbaumer (13.) und Sven Jung (14.) mit 2:0. Nachdem das Bully zum Start des dritten Abschnitts erfolgt war, hatte Matej Stransky seinen grossen Auftritt. Der Tscheche, der im Mai in seiner Heimat erstmals Weltmeister wurde, schob den Puck an Verteidiger Rocco Pezzullo vorbei, lief Philippe Maillet davon und bezwang Gilles Senn, seinen früheren Teamkollegen, der neu das Ambri-Tor hütet, mit einem «Strich» in den Winkel. Aber seht selber im Video: