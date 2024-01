Der EHC Chur ist wieder Leader, die HCD-Ladies scheitern dramatisch

In dieser Woche treffen der EHC Chur und der EHC Arosa gleich zweimal aufeinander – zunächst am Mittwoch, 20 Uhr, in Chur in der Cup-Qualifikation und dann am Samstag, 20 Uhr, in Arosa zum nächsten Meisterschaftsduell.

MHL, die Resultate vom Wochenende: Bülach – Arosa 1:4, Chur – Seewen 3:1, Thun – Düdingen 4:5, Huttwil – Lyss 7:1, Langenthal – Franches-Mont. 4:3 n.V., Bellinzona – Frauenfeld 2:3.

Rangliste: 1. Chur 27/62. 2. Huttwil 27/61. 3. Seewen 27/60. 4. Frauenfeld 27/47. 5. Arosa 27/46. 6. Thun 27/45. 7. Franches-Montagnes 27/45. 8. Lyss 27/35. 9. Düdingen 27/26. 10. Bülach 27/25. 11. Langenthal 27/25. 12. Bellinzona 27/9.