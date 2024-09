Dank Treffer in der Verlängerung: HCD feiert gegen Lakers zweiten Saisonsieg in Folge

Im zweiten Drittel starteten die Gäste aus Rapperswil-Jona mit etwas mehr Druck. Richtig gefährlich wurde es aber nicht – im Gegenteil. Als Matej Stransky den Pfosten traf (27.), waren die Davoser deutlich näher am nächsten Treffer. Zur Spielhälfte versuchten sowohl Yannick Frehner und Simon Knak, Goalie Melvin Nyffeler zu bewingen. Doch Frehners Schuss war zu zentral und Knaks Schuss ging am Pfosten vorbei. Die letzte Chance in diesem Drittel gehörte ebenfalls den Davosern. Neuzugang Calle Andersson versuchte es kurz vor der zweiten Pause mit einem Schuss von der blauen Linie. Doch Goalie Nyffeler war zur Stelle, weshalb das Mitteldrittel 0:0 endete.

Besonders ruppig ging es im letzten Drittel zu und her. Als Julius Honka wegen eines Crosschecks auf die Strafbank musste (45.), musste Michael Fora wenige Sekunden später mit einer Fünf-Minuten- plus Spieldisziplinarstrafe frühzeitig unter die Dusche. Fora wurde für einen Check gegen den Kopf von Gian-Marco Wetter gebüsst. Während knapp einer Minute mussten die Davoser zu Dritt spielen. Die Lakers nutzten das doppelte Überzahlspiel zum 2:3-Anschlusstreffer. Es blieb aber nicht bei diesen zwei Gegentoren. Viktor Rask, Torschütze zum 1:0, sorgte rund zehn Minuten vor Ablauf des dritten Drittels für das 3:3. Besonders bitter: Nach einem Check verliess Sven Jung kurzzeitig das Eis – es sah ganz nach dem nächsten Ausfall auf Davoser Seite aus. Doch wenige Minuten später kehrte er auf die Spielerbank zurück. Auf dem Eis konnte er den Stock jedoch kaum richtig halten. Kurz vor Drittelsende kamen die Davoser erneut zu einem Überzahlspiel. Doch der HCD konnte die Chance nicht zum 4:3 nutzen und so musste das Spiel in der Verlängerung entschieden werden.

Bei 3-gegen-3 setzte sich nach rund drei Minuten Julius Honka im 1-gegen-1 mit Goalie Nyffeler durch. Der Verteidiger sorgte so für den zweiten Sieg in Folge.