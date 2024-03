Bricht Niederreiter mit dieser Aussage das Churer Eishockeyherz?

Gegenüber «Blick» sagt er nun im Videointerview: «Ich kann zwar nicht ausschliessen, meine Karriere bei Chur in der zweithöchsten Liga zu beenden, aber ich denke eher nicht.» Nimmt der Schweizer Eishockeystar der Winnipeg Jets mit dieser Aussage den Churer Fans alle Hoffnungen auf eine Rückkehr aufs Churer Eis? Definitives wird erst die Zukunft zeigen. Denn kürzlich hat der beste Bündner Eishockeyspieler seinen Vertrag in Übersee um drei weitere Jahre verlängert. So schnell wird Niederreiter sicherlich nicht in die Schweiz zurückkehren.