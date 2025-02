Bei Dino Wiesers Ehrung: HCD verliert knapp gegen Fribourg-Gottéron

Zu Beginn des zweiten Drittels waren es wieder die Davoser, die mit der besten Chance starteten. Simon Ryfors scheiterte nur knapp am Fribourger Torhüter. Wenige Minuten später jubelte der HCD über den Führungstreffer (24.), doch der On-Ice-Entscheid der Schiedsrichter: kein Tor. Der Treffer von Brendan Lemieux wurde noch gegeben und weil Davos auch keine Coach's Challenge nahmen, blieb es beim 0:0 – aber nicht lange. In der 26. Minute sorgte HCD-Topskorer Adam Tambellini mit einem sehenswerten Schuss vom Bullypunkt für den Davoser Führungstreffer. Nach dem 1:0 ging die Partie mehrheitlich hin und her, mit etwas mehr Spielanteil der Davoser. Den nächsten Treffer gab es aber für die Gäste. Rund zwei Minuten vor der zweiten Pause glichen die Fribourger zum 1:1 aus.

Im letzten Abschnitt ging es ähnlich weiter wie im zweiten Drittel. Einzige Ausnahme: Das nächste Tor in dieser Partie gab es für den HC Davos. In der 44. Minute erhöhte Klas Dahlbeck auf 2:1 und brachte die Davoser zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung. Die nächste Aktion gehörte den Fribourgern: Nathan Marchon schlängelte sich im Davoser Drittel bis vors Tor und kam zum Abschluss. Statt dem erneuten Ausgleichstreffer gab es die nächste Strafe gegen Davos. Doch Goalie Hollenstein liess in Unterzahl keinen zweiten Gegentreffer zu. Dafür musste er sich bei 5-gegen-5 rund sieben Minuten vor Ablauf des dritten Drittels erneut geschlagen geben, weil der Schluss noch abgelenkt wurde. In den verbleibenden Spielminuten der regulären Spielzeit war mit dem 2:2 alles wieder ausgeglichen.

In der Verlängerung waren dann die Fribourger näher dran am nächsten Treffer, zwei Mal kamen sie dem dritten Tor gefährlich nahe. Doch nach fünf Minuten stand es noch immer 2:2 und so kam es zum Penaltyschiessen.