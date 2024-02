Auftaktsieg in der Schlussminute: Prättigau-Herrschaft strapaziert die Nerven

Nach 12 Minuten ist der Fehlstart des Heimteams in der Eishalle Grüsch perfekt. Der Gast aus Reinach liegt mit 2:0-Toren in Führung. Der zweite Gegentreffer fällt, weil mit Nico Casanova ein Spieler des Heimteams auf der Strafbank sitzt. Auch im Mitteldrittel tut sich der Favorit schwer und muss zu Beginn zwei weitere Strafen überstehen. Gleich darauf gelingt Prättigau-Herrschaft aber der erste Play-off-Treffer in diesem Duell. Gian-Marco Schumacher trifft in der 32. Minute zum 1:2-Anschluss. Trotzdem gehts mit einem Rückstand ins Schlussdrittel.