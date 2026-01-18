×

Arosa-Stürmer nach 0:7-Klatsche gegen Basel: «Die Strafen sind ein Problem bei uns»

Der EHC Arosa verliert das erste von zwei Duellen gegen Basel mit 0:7. Stürmer Luca Schommer sagt: «Wir sind nach gutem Spiel auseinander gefallen.» Und er nervt sich über die Strafen im Mitteldrittel.

Roman
Michel
18.01.26 - 08:14 Uhr
Regionalsport

Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos

Mehr zum Thema
Teilen FacebookE-MailWhatsAppLink
Kommentieren
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Könnte euch auch interessieren
Mehr zu Regionalsport MEHR