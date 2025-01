4:1-Sieg gegen Kloten: HCD siegt dank Hattrick von Filip Zadina

Nach der ersten Pause waren es wieder die Zürcher, die mehr Druck ausübten. Die Davoser schafften es zwar immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor, doch meistens war ein Querpass zu viel Schuld daran, dass der Zürcher Torhüter nicht eingreifen musste. In der 26. Minute war es dann Zadina, welcher die Davoser an diesem Abend erstmals in Führung brachte. Knapp eine Minute später führte der HCD 3:1, Parrée erzielte sein erstes Saisontor. Dies hatte eine Änderung im Klotener Tor zur Folge: Sandro Zurkirchen ging, Ludovic Waeber kam. Rund fünf Minuten vor der zweiten Pause gab es für den HCD die nächste Torchance: Chris Egli spielte den Puck im gegnerischen Drittel zu Zadina, doch sein Schuss landete in der Fanghand von Goalie Waeber.

Der Tscheche stand auch zu Beginn des letzen Abschnitts im Fokus: Er traf in der 43. Minute zum dritten Mal an diesem Abend und brachte den HC Davos 4:1 in Führung. Die Gäste versuchten danach, eine Reaktion zu zeigen. Doch entweder war Goalie Aeschlimann jedes Mal zur Stelle oder die Zürcher schafften es nicht ins Davoser Drittel. Simon Knak kam dann vor dem gegnerischen Tor an den Puck, sein Schuss ging jedoch an den Pfosten. Rund zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit kam der EHC Kloten zum zweiten Powerplay. Die Gäste konnten auch dieses nicht nutzen – trafen aber nach Ablauf der Davoser Strafe zwei Mal innert weniger Sekunden den Pfosten. In den verbleibenden Minuten konnten die Zürcher den Rückstand nicht mehr aufholen und so siegte der HCD nach zuvor zwei Niederlagen.