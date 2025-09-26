×

Grosser Derbyticker: Chur-Präsident wagt Tipp für das Kantonsduell

Chur gegen Arosa - am Freitagabend ists so weit! Das Bündner Eishockey-Derby erlebt sein Revival. In unserem Ticker stimmen wir euch auf das Spiel ein. Damit ihr perfekt informiert zum ersten Bully geht.

Roman
Michel
26.09.25 - 13:55 Uhr
Regionalsport
Zuversichtlich: Chur-Präsident Carmine Di Nardo freut sich auf das Derby.
Bild: Livia Mauerhofer
