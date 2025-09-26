Grosser Derbyticker: Chur-Präsident wagt Tipp für das Kantonsduell
Chur gegen Arosa - am Freitagabend ists so weit! Das Bündner Eishockey-Derby erlebt sein Revival. In unserem Ticker stimmen wir euch auf das Spiel ein. Damit ihr perfekt informiert zum ersten Bully geht.
Chur gegen Arosa - am Freitagabend ists so weit! Das Bündner Eishockey-Derby erlebt sein Revival. In unserem Ticker stimmen wir euch auf das Spiel ein. Damit ihr perfekt informiert zum ersten Bully geht.
26.09.25 - 13:55 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren