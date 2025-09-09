Wenige Tage vor dem Saisonstart: Die Wege von Floorball Chur United und dem Cheftrainer trennen sich
Grosse Überraschung noch vor dem Unihockey-Saisonstart. Drago Petrovic ist per sofort nicht mehr Cheftrainer der Frauen von Floorball Chur United. Es übernimmt ein Altbekannter an der Bande.
09.09.25 - 12:52 Uhr
Regionalsport
