Davos gewinnt das erste Play-off Viertelfinal in Lausanne nach 80 Minuten

76. Minute, 2:2

Man merkt den Spielern an, dass das Ganze hier in die Beine geht - es wirkt momentan etwas träger als auch schon. Und da wird eine Strafe gegen Andres Ambühl angezeigt, der HCD Captain muss wegen Hakens auf die Strafbank. Nächste Gelegenheit für Lausanne, in Überzahl den Lucky Punch zu erreichen.