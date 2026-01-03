Vogelwildes Spiel und ein «Sorgenkind» trifft doppelt: HCD feiert gegen Angstgegner Ambri ein Schützenfest
Hut ab vor diesem Auftritt! Der HCD zapft gegen Ambri die letzten Energiereserven an und gewinnt eine wilde Partie mit 7:3. Ausgerechnet ein «Sorgenkind» leitet das Spiel in die richtigen Bahnen.
03.01.26 - 21:55 Uhr
Regionalsport
