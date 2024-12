Nächster Podestplatz in Davos: Nach dem Frauenduo laufen auch die Männer mit Valerio Grond aufs Podest

Diese Schlusskurve im Teamsprint der Männer ist grandios. Auf Platz 4 liegend zieht der Davoser Valerio Grond am Schweden und am Italiener vorbei. Am Schluss muss sich das Schweizer Langlaufduo im Sprint-Teamwettkampf nur den Norwegern um Superstar Johannes Hösflot Kläbo mit Partner Paal Golberg geschlagen geben. Das Schweizer Team freut sich über Platz 2, den ersten Podestplatz vor Heimpublikum.

Zuvor lancieren Nadine Fähndrich und Anja Weber den Langlaufweltcup in Davos optimal. Die beiden laufen im Teamsprint hinter den Schwedinnen und Norwegerinnen auf den dritten Platz. Fähndrich verliert dabei als Schlussläuferin 4,5 Sekunden auf die Olympiasiegerin Jonna Sundling.

Es ist der fünfte Schweizer Podestplatz im Teamsprint. Bei den ersten vier stand Fähndrich – wie auch beim WM-Silber 2021 – der inzwischen zurückgetretenen Bündnerin Laurien van der Graaff zur Seite.