Fehlstart, Mega-Wende, Doppelschlag: Chur gewinnt Krimi gegen Visp im Penaltyschiessen

Das Spiel

Kurios, kurioser, EHC Chur. Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit macht Canova mit seinem elften Saisontreffer gegen Visp das 4:2. Die Mega-Wende ist perfekt. Nach einem 0:2-Rückstand sieht Chur wie der sichere Sieger aus. Bloss: Nicht einmal vier Minuten später stehts plötzlich 4:4. Ein Visper Doppelschlag bringt die Gäste zurück.

Doch von vorne: Schon nach 105 Sekunden gegen die Walliser in Führung. Lurati spediert die Scheibe von der blauen Linie einfach mal Richtung Tor – und erwischt Neuenschwander zwischen den Beinen. Zehn Minuten später doppelt der U20-Nationalspieler nach. Bitter: Chur übersteht zuvor dank viel Einsatz und einem starken Neuenschwander eine zweiminütige doppelte Unterzahl. 14 Sekunden später fällt das 0:2. Chur tut sich derweil ziemlich schwer vorne, kommt kaum zu Chancen.



Das Bild dreht sich im zweiten Drittel aber völlig. Chur spielt, Chur drückt, Chur kommt zu Chancen. Krakauskas und Marha müssten den ersten Treffer machen. Scheitern aber an Meyer. Besser machts Berri, der exakt zur Spielmitte mit einem Knaller aus dem Rückhalt zum 1:2 trifft. Und knapp drei Minuten später gleicht Frei zum 2:2 aus. Ein Traumtor! Der Stürmer trifft genau ins Lattenkreuz. Der Churer Goalie Neuenschwander hat hingegen kaum mehr was zu tun.

Das dritte Drittel startet mit dem nächsten Geniestreich von Frei. Wieder kommt er in der Nähe des Bullykreis an die Scheibe. Und verwertet sie backhand im Lattenkreuz. Herrlich! Und Chur ist plötzlich vorne. Kurz darauf setzt Canova nach. Und läutet so die kuriose Schlussphase ein. Weils nach dem Visper Doppelschlag keine Tore mehr gibt, gehts in die Verlängerung. Im dritten Duell dieser Teams zum dritten Mal. Weil auch dort keine Tore fallen, muss das Penaltyschiessen entscheiden. Bleiker trifft da als einziger. Und sicher Chur den Zusatzpunkt.



Top 3

Lars Frei: Seine beiden Treffer sind zwei Augenweiden. Zwei Mal versorgt der ehemalige National-League-Stürmer die Scheibe im Lattenkreuz. Für die Vitrine!

Nathan Catin: Der Verteidiger ist während der Saison aus Arosa gekommen. Und spielt noch immer ohne Namen auf dem Shirt. Gefällt mit seinem Offensivdrang. Und legt vor dem 1:2 für Berri auf.

Emilijus Krakauskas: Im Abschluss hat der Neuzugang kein Glück. Ist gegen seine Ex-Teamkollegen aber an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Bringt viel Wucht und eine feine Stocktechnik mit.

So gehts weiter

Strichkampf am Dienstag! Zuhause trifft Chur um 20 Uhr auf den EHC Winterthur. Bevor es dann vier Tage später auswärts gegen Sierre weitergeht.