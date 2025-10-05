Chur verliert Duell im Tabellenkeller, Malans zeigt starke Reaktion, Churerinnen scheiden in Tschechien aus

Malanser Befreiungsschlag

Nein, die Saison ist für Alligator Malans noch überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen. Auf die 3:6-Auswärtsniederlage gegen Play-off-Konkurrent Basel Regio setzte es vor einer Woche eine 5:12-Heimklatsche gegen Köniz Bern ab. Vor den letzten 20 Minuten lagen die Alligatoren damals gar mit 2:9 im Hintertreffen. Auswärts gegen Floorball Thurgau, das bislang mit drei Siegen in drei Spielen überzeugt hatte, musste eine Reaktion her.

Insbesondere die ausländischen Verstärkungsspieler aus der Bündner Herrschaft wussten zu überzeugen. Alle fünf Tore wurden den vier Imports gutgeschrieben. Nach einem torlosen Startdrittel sorgten im Mittelabschnitt Martin Sindelar und Vili Liponen auf Vorlage des Tschechen für die 2:0-Führung. Auch auf den Thurgauer Anschlusstreffer zum 1:2 und später zum 2:3 wussten die Malanser jeweils in der Person von Luka Ainoa zu reagieren. Und weil der vierte Ausländer im Bunde noch nicht getroffen hatte, holte dies Rasmus Enström kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Gehäuse des Gastgebers nach. Mit dem 5:2-Auswärtssieg sichern sich die Alligatoren im dritten Spiel die ersten drei Punkte der Saison.