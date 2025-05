Jetzt abstimmen: Wer wird Bündner Sportlerin oder Bündner Sportler des Jahres 2025?

Aita Gasparin

Sport: Biathletin

Heimat: Lenzerheide

Geburtsdatum: 9. Februar 1994

Grösste Erfolge diese Saison: Erster Weltcupsieg in der Single-Mixed-Staffel an der Seite von Niklas Hartweg, mehrere vierte Plätze mit der Frauenstaffel, Rang 8 in der Verfolgung als bislang bestes Einzelresultat