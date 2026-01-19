«Ich bin froh, wenn alle gesund nach Hause können»: Auch für die Physiotherapeutin ist das Kantonsderby hart
Ursina Hogg ist Physiotherapeutin von Floorball Chur United. An Kantonsderby dürfen wir ihr über die Schultern schauen und merken: Egal, ob es Tape oder Magnesium braucht, sie ist bereit.
Ursina Hogg ist Physiotherapeutin von Floorball Chur United. An Kantonsderby dürfen wir ihr über die Schultern schauen und merken: Egal, ob es Tape oder Magnesium braucht, sie ist bereit.
19.01.26 - 18:30 Uhr
Regionalsport
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.