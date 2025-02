Emotionale Aita Gasparin vor Heim-WM: «Als meine Karriere startete, war das unvorstellbar»

Für Aita Gaspain und das Schweizer Team ging es nach dem Weltcuprennen in Antholz Ende Januar zuerst nach Hause. Ein paar freie Tage, um den Kopf zu lüften. Für den letzten Feinschliff vor dem Saisonhighlight ging die Reise aber wieder zurück auf die Loipe im Südtirol. Es seien die besten Voraussetzungen da, weil Antholz ähnlich hoch liege wie Lantsch/Lenz, erklärt Gasparin. Nun angekommen in der Biathlon-Arena, dem Austragungsort der Heim-WM, geht es für Aita Gasparin noch darum, sich an alles Neue zu gewöhnen, bevor am Freitag der erste Start für sie auf dem Programm steht. Dafür ist sie in bestmöglicher Form, wie sie im Interview sagt.

Aita Gasparin über ihren Formstand: