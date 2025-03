Gasparin gewinnt erstes Weltcuprennen - und schreibt Schweizer Biathlongeschichte

Single-Mixed-Staffel - da trat Niklas Hartweg im Normalfall mit Amy Baserga an. Die beiden hatten auch für die zwei bisherigen Podestplatzierungen in dieser Sparte gesorgt. Vor zwei Jahren waren sie ebenfalls in Pokljuka Dritte und in Nove Mesto in Tschechien Zweite geworden. Für den Wettkampf in Slowenien nun nahmen die Teamverantwortlichen eine Änderung in der Aufstellung vor, ersetzten Amy Baserga durch Aita Gasparin - und lagen mit ihrem Entscheid goldrichtig.

Niklas Hartweg und Aita Gasparin sorgten für den fünften Schweizer Sieg im Biathlon-Weltcup. Aitas ältere Schwester hatte vor gut elf Jahren innert einer Woche die Sprints in Le Grand-Bornand in Frankreich und in Hochfilzen für sich entschieden. Lena Häcki-Gross war vor einem Jahr in der Einzel-Konkurrenz in Antholz im Südtirol und in der Massenstart-Prüfung in Oslo die Beste.