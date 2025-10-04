Chur gewinnt 3:1 gegen Bellinzona, Arosa hat seinen 2:0-Sieg gegen Basel bereits in der Tasche
Mit einer starken Leistung gelingt dem EHC Arosa der nächste Sieg. In Basel gewinnen die Schanfigger mit 2:0. Der EHC Chur siegt im Kellerduell zu Hause nach hartem Kampf mit 3:1 gegen die GDT Bellinzona Snakes.
04.10.25 - 17:10 Uhr
Regionalsport
