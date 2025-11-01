Arosa bezwingt die Basler auch im zweiten Saisonduell - zu Hause gelingt ein 5:2 Sieg
Arosa gewinnt zu Hause hochverdient mit 5:2 gegen Basel. Matchwinner für die Aroser war Siro Schwitter mit zwei Treffern. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.
01.11.25 - 19:40 Uhr
Regionalsport
