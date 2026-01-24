Liveticker: Holt der EHC Arosa im letzten Aufeinandertreffen gegen La Chaux-de-Fonds noch einen Sieg?
Für den EHC Arosa geht es darum, die rote Laterne so schnell wie möglich loszuwerden. Können die Schanfigger gegen La Chaux-de-Fonds etwas Zählbares mitnehmen? In unserem Liveticker verpasst ihr nichts!
24.01.26 - 19:10 Uhr
Regionalsport
