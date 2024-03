Nach Gold im Vorjahr: Diese Davoserin fährt an der Junioren-WM erneut aufs Podest

Sie ist erst 16. Aber schon zweifach Medaillengewinnerin an der Junioren-WM der Alpin Snowboarder. Nach Gold im Vorjahr fährt Xenia von Siebenthal bei den Titelkämpfen im österreichischen Lachtal dieses Jahr im Riesenslalom zu Bronze. Beeindruckend: In den Top 20 ist bloss eine Athletin noch jünger als die Davoserin, die in dieser Saison ihr Debüt im Weltcup gegeben hatte. Und dabei gleich auf sich aufmerksam machte: Beim Heimrennen in Davos fuhr von Siebenthal auf Rang 11. Und damit mitten in die Weltspitze.

Übrigens: Im Slalom fährt von Siebenthal an der Junioren-WM wie schon im Vorjahr auf Rang 8.