×

Hollenstein rettet ein erstes Mal: Holt der angeschlagene HCD den Dreier im Jura?

Der HC Davos muss auch gegen Ajoie auf zwei kranke Leistungsträger verzichten. Gibts im vierten Dirtekduell mit den Jurassiern dennoch wieder ein Schützenfest? Hier gehts zum Liveticker.

Roman
Michel
17.01.26 - 19:29 Uhr
Regionalsport
Josh Holden: Hat die Mannschaft so viel Biss wie der Trainer?
Josh Holden: Hat die Mannschaft so viel Biss wie der Trainer?
Bild: Alessandro della Valle / Keystone
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren