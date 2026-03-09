×

Das ist fies – aber mit diesen Bildern aus dem Stazerwald habt ihr garantiert was zu lachen

Der Stazerwald hats beim Engadin Skimarathon auch in diesem Jahr in sich. Wir haben die besten Bilder von der berüchtigten Abfahrt – Purzelbaum und Bauchlandungen inklusive.

Roman
Michel
09.03.26 - 09:23 Uhr
Regionalsport

Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos

