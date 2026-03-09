Stimmen, die besten Bilder und Blick hinter die Kulisse: die grosse Spezialsendung vom Engadiner
Am Engadin Skimarathon haben wir uns, vom Transport bis zur Verpflegung, die verschiedensten Schauplätze angesehen. Dazu gibt es Stimmen der zweitplatzierten Bündner und die schönsten Bilder.
09.03.26 - 17:00 Uhr
Regionalsport
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Regionalsport
