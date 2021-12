Zwölf Einsätze pro Tag

Die Stadt Chur ist mit der Stadtpolizei zufrieden. «Nebst den zahlreichen – auch heiklen – Polizeieinsätzen im Alltag leistete die Stadtpolizei in der Umsetzung der Coronamassnahmen, insbesondere in der Unterstützung der Bevölkerung und des Gewerbes, auch in diesem Jahr professionelle Arbeit», äussert der Stadtpräsident Urs Marti sich in einem Kompliment gegenüber der Churer Stadtpolizei. (nen)