Zwei Verletzte nach Töffunfall

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, sind ein Töfffahrer und seine Mitfahrerin auf der Hauptstrasse H19 vom Oberalppass in Richtung Sedrun unterwegs gewesen. Gegen 19 Uhr verlor der Mann in einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit Surpalits die Kontrolle über den Töff und kam zu Fall. An der gegenüberliegenden, bergseitigen Stützmauer kam das Motorrad zum Stillstand, heisst es in der Mitteilung.

Beide Involvierten zogen sich beim Sturz Fussverletzungen zu. Ein Ambulanzteam der Rettung Surselva versorgte die Patienten vor Ort und überführte sie anschliessend ins Regionalspital Surselva nach Ilanz. Am Töff entstand Sachschaden und das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache und Unfallhergang ab. (red)