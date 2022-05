Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Gegen 15.30 Uhr am Freitagnachmittag hat sich in Lostallo in Richtung Bellinzona ein Auffahrunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wechselte ein 79-jährige Autofahrer beim Anschluss Lostallo auf den Beschleunigungsstreifen und bremste dort sein Fahrzeug bis zum Stillstand. Ein 30-jähriger Fahrer eines Lieferwagens wollte beim gleichen Anschluss einfahren und fuhr dem 79-jährigen Lenker auf.

Beide Autofahrer wurden bei dem Auffahrunfall verletzt und mussten von einer Ambulanz des Rettungsdienstes Moesano ins Spital nach Bellinzona überführt werden. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Die Kantonspolizei Graubünden hat laut Mitteilung die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. (red)