Zwei Verletzte bei drei Verkehrsunfällen

Laut einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur kam es am Samstag zu drei Verkehrsunfällen in der Stadt. So sind kurz vor 4 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Kasernenstrasse frontal kollidiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Unfälle ohne Verletzte

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich am Nachmittag auf der Masanserstrasse. Zwei Autos seien bei einem Abbiegemanöver von der Gürtelstrasse kollidiert, wie es heisst. Zudem sei eine 35-jährige Autofahrerin im stockenden Kolonnenverkehr auf den Vordermann aufgefahren. (so)