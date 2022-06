Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall in Schiers

Gegen 12 Uhr am Dienstagmittag waren zwei Männer in Schiers an einem Hang in Fajauna mit Ankerbohrungen beschäftigt. Bei Arbeiten am Bohraufsatz verletzten sich beide Männer. Ein 45-jähriger Arbeiter verletzte sich mittelschwer am Kopf, ein 32-Jähriger verletzte sich leicht am Bein. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden mit.

Der 45-Jährige wurde von einer Rega-Crew ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Beinverletzungen seines Arbeitskollegen wurden durch ein Ambulanzteam des Spitals Schiers vor Ort behandelt. Die genauen Umstände des Unfalls werden laut Kantonspolizei abgeklärt. (red)