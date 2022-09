Zwei Personen aus Aroser Haus evakuiert

Am Donnerstag um 4.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass in Arosa ein Brand ausgebrochen sei. Laut Mitteilung rückte die Feuerwehr Arosa mit 26 Personen aus und stiess auf einen Holzschuppen, der in Vollbrand stand. Vom Schuppen griffen die Flammen auf eine Werkstatt im Erdgeschoss eines angrenzenden Wohnhauses über.

Wie es heisst, evakuierte die Feuerwehr zwei Personen aus dem Haus, konnte einen grösseren Sachschaden in der Werkstatt sowie im Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Die Kantonspolizei ermittelt die Ursache des Brands. Im Vordergrund der Ermittlungen stehen mit Öl getränkte Putzlappen, die sich selbst entzündeten, weil sie unsachgemäss entsorgt worden waren. (red)