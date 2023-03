Renitenter Einbrecher schlägt in Schwanden wieder zu

Seit Sonntag hat ein 39-Jähriger eine beachtliche Akte bei der Kantonspolizei Glarus angehäuft: Einbrüche, Diebstahl, Entwenden von zwei Autos, Fahren ohne Ausweis, Alkohol am Steuer und Zechprellerei.

Laut Daniel Menzi, Mediensprecher der Kantonspolizei Glarus, fiel der Schweizer schon vor drei Jahren im Kanton auf, jedoch nicht wegen Einbrüchen.

Am Sonntag brach der 39-Jährige zuerst in eine Garage in Schwanden ein und stahl ein Auto. Mit diesem fuhr er nach Glarus, wo es später von der Polizei sichergestellt wurde. Das Fahrzeug weise einen Motorschaden auf, sagt Daniel Menzi.

In Glarus schlug der mutmassliche Einbrecher noch einmal zu: Er verschaffte sich Zugang zu einer weiteren Garage und versuchte wieder, ein Auto zu klauen. «Dabei beschädigte er zwei Fahrzeuge. Insgesamt hat er dadurch einen Sachschaden von mehreren 10 000 Franken verursacht», so Menzi weiter.

Mutmasslicher Täter ist geständig

Beim Durchsuchen der Garage spürte ein Hund den Verdächtigen auf, worauf er verhaftet wurde. Laut Menzi war der 39-Jährige geständig, weshalb er am Dienstagnachmittag wieder auf freien Fuss kam. Wenige Stunden später konsumierte er in einem Restaurant in Linthal, ohne die Rechnung zu bezahlen. Daraufhin klaute er erneut ein Auto, fuhr nach Schwanden und setzte seine Einbruchstour fort.

Diese blieb aber erfolglos, wie Daniel Menzi bestätigt. Er versuchte, in zwei Garagen in Schwanden einzubrechen. Bei der einen handelte es sich um denselben Betrieb wie am Sonntag. Die Polizei verhaftete den 39-Jährigen noch am selben Abend. Momentan werde er befragt, so Menzi. «Beim Verdächtigen besteht eine Alkohol- und Suchtproblematik.»

Auch in Niederurnen wurde am Sonntag eingebrochen. Diese Tat geht laut Daniel Menzi aber nicht auf das Konto des Verhafteten.