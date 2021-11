Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung

Ein 83-jähriger Lenker fuhr aufwärts über die Wiesentalstrasse in Richtung Kreuzung Wiesental-/Giacomettistrasse, mit der Absicht geradeaus weiter in Richtung Ringstrasse zu fahren. Gleichzeitig fuhr ein 34-jähriger Lenker über die Giacomettistrasse in die Wiesentalstrasse ein. In der Folge kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision, schreibt die Stadtpolizei Graubünden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug des älteren Verkehrteilnehmers musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.