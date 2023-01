Zeugenaufruf: E-Bike-Fahrerin verletzt sich nach Verkehrsunfall

Eine 76-jährige E-Bike-Fahrerin fuhr kurz vor 11.30 Uhr am Mittwochvormittag auf der Gürtelstrasse zur Gäuggelistrasse. Im Kreisel kam es zur Kollision mit einem Auto, welches in dieselbe Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoss verletzte sich die E-Bike-Fahrerin an der linken Körperseite, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Laut einer Zeugin des Unfalls handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen. (red)

Zeugenaufruf

Die Stadtpolizei Chur bittet den Autofahrer sowie Personen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 081 254 53 00 zu melden.