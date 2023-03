Im Glarnerland bauen wieder mehr Leute betrunken einen Unfall

Wer im letzten September, an einem Samstag oder zwischen 17 und 18 Uhr im Glarnerland herumfuhr, riskierte statistisch am ehesten, in einen Unfall verwickelt zu werden. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei Glarus hervor. Insgesamt 396 Unfälle gab es 2022, was ungefähr dem Wert des Vorjahres 2021 entspricht. Grundsätzlich bewegen sich die Zahlen auf stabilem Niveau, wie Anton Landolt, Chef Spezialdienste, ausführt.