Zwei Skifahrer werden bei Kollision im Skigebiet Parsenn verletzt

Im Skigebiet Parsenn in Davos ist es am frühen Montagnachmittag zu einem Skiunfall gekommen. Zwei Männer fuhren kurz nach 14 Uhr auf der roten Piste Nr. 4 vom Weissfluhjoch durch das Dorftälli in Richtung Talstation Rapid Sessellift hinunter. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kollidierten die beiden Skifahrer auf der Höhe des Parsennsees miteinander.

Die Männer wurden mittelschwer verletzt. Die Rega brachte einen Verletzten ins Kantonsspital Graubünden. Der Zweite wurde vom Pistenrettungsdienst des Skigebiets Parsenn ins Spital nach Davos gebracht.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeistützpunkt Davos unter der Nummer 081 257 63 50 zu melden.

(red)