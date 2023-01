Nach Autodiebstahl in Laax sucht Polizei nach Zeugen

Kurz vor 2 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass auf der Hauptstrasse beim Kreisel Cons in Laax ein verunfalltes Auto stehe. Das Auto wurde zuvor in derselben Nacht von dem Vorplatz einer nahe gelegenen Werkstatt gestohlen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Täter flüchtete nach der Kollision mit einer Strassentafel von der Unfallstelle. Der Autofahrer oder Personen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Nummer 081 257 64 80 zu melden. (red)