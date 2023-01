Kind bei Schlittelunfall in Scuol verletzt

Ein knapp Vierjähriger schlittelte am Sonntag vor 15 Uhr in Begleitung einer Erwachsenen auf dem Winterwanderweg von Motta Naluns in Richtung Prui. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden stieg die Frau vom Schlitten ab und der Junge fuhr weiter. Er fuhr über den Wegrand hinaus, querte eine verschneite Wiese und stürzte schliesslich rund sechs Meter über einen Felsvorsprung hinunter.

Für die Erstversorgung des verletzten Kindes stand der Rettungsdienst der Bergbahnen im Einsatz, wie es weiter heisst. Der Rettungsdienst wurde von einer Rega-Crew unterstützt, die den Vierjährigen ins Kantonsspital Graubünden nach Chur flog. (red)